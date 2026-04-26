Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, 18. randevuda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile 18. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 55 puanla 4. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 mağlubiyetle aldığı 20 puanla son sırada yer alıyor.

Ligde 18. randevu

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 12, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 37 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. Sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

Son 7 maçta rakibine mağlup olmuyor

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile oynadıkları son 7 lig müsabakasında mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte 6 kez galip gelen Kartal, 1 kez de rakibiyle puanları paylaştı. Beşiktaş, bu maçlarda 13 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 2 gol gördü.

Beşiktaş'ın rakibine karşı 2020-2021 sezonunda yaşadığı son mağlubiyette de takımın başında Sergen yalçın bulunuyordu.

Devis Vasquez, ilk kez forma giyecek

Beşiktaş'ın Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez, Fatih Karagümrük karşısında siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına çıkacak. Ara transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan kiralık olarak kadroya dahil olan Vasquez'in, sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Fatih Karagümrük müsabakasında 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Kartal'da 3 eksik

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mücadelesinde Amir Murillo ve Ersin Destanoğlu, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda ayak bileğinde bağ yırtığı olan orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz da İstanbul ekibine karşı kadroda yer almayacak.

3 oyuncu sınırda

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, sol bek Rıdvan Yılmaz ve orta saha oyuncusu Salih Uçan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Batuhan Kolak düdük çalacak

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı