Beşiktaş ile Alanyaspor Berabere
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Maçta Colley ve Yusuf Özdemir gol attı.
- Trendyol Süper Lig : Beşiktaş : 1 - Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Cenk Tosun'un kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top ceza sahası içinde Omar Colley'in önüne düştü. Colley'in altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Ümit Öztürk tarafından, Colley'in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol verilmedi ancak VAR uyarısının ardından yapılan inceleme sonrasında gol geçerlilik kazandı. 1-0
30. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası dışı sol tarafından topu alan Balkovec'in sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
34. dakikada ceza yayının gerisinden Chamberlain'in pasında Muleka, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Rakibinden sıyrılıp vuruşunu yapan Muleka'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.
38. dakikada sağ taraftan Oğuz Aydın'ın ön direğe yaptığı ortada Amartey'den topu kapan Yusuf Özdemir, altıpasın içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Muleka, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Rebic, Rashica, Demir Ege Tıknaz, Zainutdinov, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Serkan Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Oğuz Aydın, Fer, Richard, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Novais
Yedekler: Yavuz Aygün, Furkan Bayır, Cordova, Janvier, Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Colley (dk. 9) (Beşiktaş), Yusuf Özdemir (dk. 38) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Masuaku, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Efecan Karaca (Alanyaspor)