Voleybol: Sultanlar Ligi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlbank'ı 3-0'lık skorla geçti. Maçın setleri 16-25, 20-25 ve 13-25'lik sonuçlarla tamamlandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Sadettin Deneri, Sadık Canyurt

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Ceren Karagöl, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör)

Beşiktaş : İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç)

Setler: 16-25, 20-25, 13-25

Süre: 82 dakika (27, 33, 22)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

