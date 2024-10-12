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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İzmir'de Süleyman Seba Heykeli Maliyetini Üstleneceklerini Açıkladı

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İzmir'de Süleyman Seba Heykeli Maliyetini Üstleneceklerini Açıkladı
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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İzmir Beşiktaşlılar Derneğinin yemeğine katıldı ve derneğin Urla'da yaptırmayı planladığı Süleyman Seba heykelinin maliyetini üstleneceklerini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar ve Kadir Kılıç'la İzmir Beşiktaşlılar Derneğinin yemeğine katıldı.

Balçova'daki bir kır düğün salonundaki buluşma gecesine katılan Yücel, Uçar ve Kılıç'la birlikte çıktığı sahnede kısa bir onuşması yaptı. Yücel, derneğin İzmir'in Urla ilçesinde yaptırmayı planladığı Süleyman Seba heykelinin yapım maliyetini üstleneceklerini açıkladı.

İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özlem Tezişçi'nin de konuşma yaptığı yemekte sezon başında Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Süper Kupa da sergilendi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Yerel Haberler Süleyman Seba Hüseyin Yücel Beşiktaş Magazin Futbol izmir Spor Urla

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