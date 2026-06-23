Hakan Daltaban, Şileli Beşiktaşlılarla buluştu

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Şile Beşiktaşlılar Derneği'nin açılış töreninde Şileli Beşiktaşlılarla bir araya geldi.

Şile Beşiktaşlılar Derneği'nin açılış törenine; Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, Şile Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Doğan Gürsoy, yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar ve sporcular katıldı.

İkinci Başkan Hakan Daltaban, hayırlı olması temennisinde bulunarak derneğin açılış kurdelesini kesti. Hakan Daltaban daha sonra dernek üyeleri ve sporcularımızla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı