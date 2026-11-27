Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında dün İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da ağırlayan Beşiktaş'ta kafileyi taşıyan uçak, gecikmeli olarak Batum'dan ayrıldı.

Siyah-beyazlıları taşıyan uçak, Alexander Kartveli Batum Uluslararası Havalimanı'ndan olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 2,5 saat gecikmeli olarak kalkış yaptı.

Beşiktaş uçağının, yaklaşık 1,5 saatlik uçuşun ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Havacılık Terminali'ne iniş yapması planlanıyor.

Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, dün Batum Stadı'nda karşılaştığı Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenmişti.

Kaynak: AA