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Beşiktaş'ı reddetmişti: Nuri'nin yerine gelecek teknik adam belli oldu

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Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in yerine arayışlar başladı. Bu bağlamda gündeme gelen isim, Beşiktaş'ı da reddeden deneyimli teknik adam Niko Kovac oldu. Kovac, daha önce Bundesliga'da Bayern Münih ve Wolfsburg'ta da görev yapmıştı.

Nuri Şahin'in görevine son veren Borussia Dortmund, teknik direktör arayışlarına başladı. Alman ekibinin, Nuri'nin yerine belirlediği ilk aday belli oldu.

İLK ADAY NIKO KOVAC

Dortmund, Nuri Şahin'in yerine daha önce Bundesliga'da Bayern Münih ve Wolfsburg'ta da çalıştıran Hırvat teknik adam Nico Kovac'ı getirmek istiyor. Sky Sport'da yer alan habere göre; sarı-siyahlılar, Kovac ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayıp kontrata opsiyon maddesi koymayı planlıyor.

Beşiktaş'ı reddetmişti: Nuri'nin yerine gelecek isim belli olduNico Kovac

BEŞİKTAŞ'I REDDETMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Niko Kovac, Ole Gunnar Solskjaer öncesi Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak Hırvat teknik adam, siyah-beyazlıları reddetmişti. Beşiktaş da daha sonra Solskjaer'i takımın başında getirmişti.

TAKIM ŞİMDİLİK TULLBERG'E EMANET

Haberde Erik ten Hag'ın listede yer almasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı bu kış plana dahil edilmeyeceği aktarıldı. Roger Schmidt'in de kulüp içindeki birçok kişi tarafından gündeme getirildiği ancak Alman teknik adamın kışın bir takımın başına geçmek istemediği kaydedildi. Nuri Şahin sonrası Borussia Dortmund'da görevi geçici olarak U19 antrenörü Mike Tullberg'in devraldığı belirtildi.

Beşiktaş'ı reddetmişti: Nuri'nin yerine gelecek teknik adam belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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