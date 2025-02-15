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Beşiktaş'ı da boş geçmedi: Simon Banza'dan çarpıcı istatistik

Beşiktaş'ı da boş geçmedi: Simon Banza'dan çarpıcı istatistik
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Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza, 3 Büyükler'in hiçbirini boş geçmedi. Fenerbahçe'ye 2, Galatasaray'a ise 1 gol atan 28 yaşındaki golcü, 17. dakikada attığı golle takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi ve ligdeki gol sayısını 14'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki dev maçta Beşiktaş- Trabzonspor kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer, mücadelenin 17. dakikasında Simon Banza ile öne geçti. Bu golle birlikte Demokratik Kongolu forvet, bu golle birlikte dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

3 BÜYÜKLER'İ BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'ye 2, Galatasaray'a ise 1 gol atan Simon Banza, Beşiktaş ağlarını da havalandırdı ve bu sezon büyük maçları boş geçmedi. Banza, Beşiktaş maçındaki golüyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 14'e yükseltti.

SEZON PERFORMANSI

Simon Banza, Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 23. maçına çıktı. 28 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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