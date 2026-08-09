Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove ile oynayacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadı'nda 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak müsabakada, Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Karşılaşmanın döndüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak.

Kaynak: AA