Beşiktaş, Hradec Kralove Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Perşembe günü Çekya ekibi Hradec Kralove ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yaptı.

Isınma koşuları sonrasında 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcular, tam saha ve yarı sahada gerçekleştirilen taktiksel antrenmanlarla günü noktaladı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA