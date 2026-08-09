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Beşiktaş'tan Hradec Kralove rövanşı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş'tan Hradec Kralove rövanşı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı kondisyon ve taktik antrenmanıyla başladı. Teknik Direktör Italiano yönetimindeki idman, yarın saat 10.30'da yapılacak çalışmayla sürecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve tam sahada yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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