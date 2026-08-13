Haberler

Beşiktaş - Hradec Kralove rövanşında hakem ve kadrolar açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçı İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. Beşiktaş'ta Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı ve Oh ilk 11'de sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakem ve oyuncu kadrosu şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher (İsviçre)

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Oh

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti ile görüştü! İşte masadaki konular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

Bu domateslerin sırrı çözüldü!
Anadolu medyasının gurur gecesini ünlü gazeteci Yavuz Donat köşesine taşıdı: Milletin evinde ödül töreni

Anadolu medyasının gurur gecesini ünlü gazeteci köşesine taşıdı

Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri

Fener'i bu kez Lukaku üzerinden vurdu
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var