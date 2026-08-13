Beşiktaş - Hradec Kralove rövanşında hakem ve kadrolar açıklandı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçı İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. Beşiktaş'ta Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı ve Oh ilk 11'de sahaya çıkacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakem ve oyuncu kadrosu şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher (İsviçre)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Oh
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik
Kaynak: AA