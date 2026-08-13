Beşiktaş - Hradec Kralove rövanşında hakem ve kadrolar açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakem ve oyuncu kadrosu şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher (İsviçre)

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Oh

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik

Kaynak: AA