Beşiktaş hiç ummadığı yerden darbe yedi! Cenk Tosun'un talebi Ahmet Nur Çebi'yi küplere bindirdi - Haberler

Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş, hayal kırıklığı yaratan Batshuayi'nin kiralık sözleşmesini uzatmamaya karar verdi. Uzun süredir Cenk Tosun'u kadrosuna katmayı düşünen siyah-beyazlılar, milli futbolcunun maaş talebiyle neye uğradığını şaşırdı.

CENK TOSUN 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün basın toplantısında yıldız oyuncu için, "Bizim evladımız ancak ücret konusunda aramızda ciddi bir fark var" demişti. Cenk'in Siyah-beyazlılardan sezonluk 3 milyon euro istediği öğrenildi.

"1.5 MİLYON EUROYU KABUL EDİYORSA YARIN GELSİN İMZAYI ATSIN"

Milli oyuncunun bonservis bedeli olmadığı için bu rakamı talep ettiği belirtildi. Cenk'in istediği rakam Başkan Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı. Çebi'nin yıldız oyuncunun menajerine, "Kendisine verilmiş sözüm var. Ancak dönüş için kulübün şartlarını kabul etmek koşuluyla. Artık o rakamlar yok. Cenk için tavan ücretimiz 1.5 milyon Euro. Bunu kabul ediyorsa yarın gelsin imzasını atsın. Etmiyorsa futbol yaşantısında başarılar diyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.

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