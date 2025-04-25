Beşiktaş - Hatayspor Maçının VAR Hakemi Almanya'dan
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Cortus atandı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Cortus oldu.
Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş, bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Murat Şener ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Yiğit Arslan olacak.
Müsabakanın VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Cortus oturacak. Cortus'a AVAR olarak Onur Özütoprak eşlik edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor