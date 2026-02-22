Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 4 Göztepe: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Wilfred Ndidi, Murillo, Olaitan ve Hyun-Gyu Oh'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada orta alanda topu alan Orkun Kökçü, sol kanattan koşu yapan Olaitan'a pasını aktardı. Hızla ceza sahası içine giren Olaitan'ın, Allan ile girdiği ikili mücadele sonrası dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
74. dakikada Cerny'den aldığı pasla ilerleyen Hyeon-Gyu Oh, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 4-0
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mehmet Kısal
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu (Felix Uduokhai dk. 71), Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny (Cengiz Ünder dk. 76), Kristjan Asllani (Mustafa Hekimoğlu dk. 81), Orkun Kökçü (Salih Uçan dk. 81), Junior Olaitan, Hyun-Gyu Oh
Yedekler: Devis Vasquez, Gökhan Sazdağı, Yasin Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Jota Silva
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Göztepe: Mateusz Lis, Allan Godoi, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak (Arda Okan Kurtulan dk. 57), Miroshi, Dennis (Musah Mohammed dk. 67), Cherni, Filip Krastev (Alexis Antunes dk. 57), Juan (Guilherme Luiz dk. 79), Janderson (Jeferson dk. 68)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Wilfred Ndidi (dk. 9), Murillo (dk. 36), Olaitan (dk. 59), Hyen-Gyu Oh (dk. 74) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Wilfred Ndidi, Sergen Yalçın (Teknik direktör), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Heliton (Göztepe) - İSTANBUL