Haberler

Sergen Yalçın'dan kadroda 2 değişiklik

Sergen Yalçın'dan kadroda 2 değişiklik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe karşısında 2 oyuncu değişikliği yaparak sahaya çıktı. Takımda genç futbolcu Emirhan Topçu ve Wilfred Ndidi yer aldı. Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı mücadele etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları RAMS Başakşehir müsabakasının 11'ine göre Göztepe karşısında 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları RAMS Başakşehir maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Yalçın; Tiago Djalo ve El Bilal Toure'nin yerine Emirhan Topçu ile Wilfred Ndidi'ye şans verdi

Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş, Başakşehir mücadelesine; Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Allani, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, Junior Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh 11'i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu bekledi.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı olan Necip Uysal, sakatlıkları bulunan El Bilal Toure ve Tiago Djalo'nun yanı sıra Taylan Bulut ile Devrim Şahin, maç kadrosunda yer almadı.

Olaitan eski takımına karşı sahada

Beşiktaş'ın, kış transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna dahil ettiği Junior Olaitan, bu maçta eski takımına karşı 11'de sahada yer aldı. İzmir ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Fransa'nın Grenoble takımında transfer etmiş 6 ay sonra Beşiktaş'a satmıştı. Göztepe'de 17 maçta 2 gol kaydeden Beninli orta saha, 3 müsabakada formasını terlettiği yeni takımı adına golle tanışamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor

ABD, savaş kararını vermeden önce bir kez daha masaya oturuyor
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

Komşu ülkeler savaşa tutuştu! Can kaybı şimdiden korkunç boyutta
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

Tehlike çok büyük, 120 binden fazla kişi hastanenin yolunu tuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı

Fener'in rakibi Nottingham'a 90+7'de unutamayacakları şok yaşattılar
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o

Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...

Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı

Fener'in rakibi Nottingham'a 90+7'de unutamayacakları şok yaşattılar
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

Ünlü YouTuber'dan ilginç deney! Girdiği havuzdan kupkuru çıktı
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu

Hayranları ekran başına! Senaristi yayınlanacağı tarihi açıkladı