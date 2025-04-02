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Beşiktaş, Göztepe ile Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Karşılaşıyor

Beşiktaş, Göztepe ile Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Karşılaşıyor
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Beşiktaş, yarın Göztepe ile Tüpraş Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Galatasaray galibiyetinin moraliyle yarı finale yükselmek istiyor.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe ile mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyet sonucu elde ettiği 9 puanla lider tamamlayan siyah-beyazlılar, son olarak Süper Lig'de evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Derbi galibiyetinin moraliyle Göztepe maçına çıkacak olan Kartal, rakibini geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Beşiktaş, yarı finale yükselmesi halinde Trabzonspor - Bodrum FK karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

Kupada 11. randevu

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünden galip ayrılan İstanbul ekibi olurken, İzmir temsilcisi ise 1 defa kazandı. 5 maçta da taraflar 1'er puana razı oldu.

Bu mücadelelerde Beşiktaş 13, Göztepe de 9 gol kaydetti.

Kartal'da eksikler

Beşiktaş'ta, Göztepe müsabakası öncesi iki eksik futbolcu bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai ile Bahtiyar Zaynutdinov'un yarın görev yapması beklenmiyor.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Bu zorlu maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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