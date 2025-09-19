Haberler

Beşiktaş, Göztepe deplasmanından puansız döndü

Beşiktaş, Göztepe deplasmanından puansız döndü
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, altıncı hafta sonunda bir maç eksiğiyle 6 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Göztepe, 3-0'lık skorla kazandı.

GÖZTEPE MAÇA GOLLE BAŞLADI

4. dakikada Göztepe öne geçti. Olaitan'ın sol taraftan taçtan ceza sahası içerisine gönderdiği top, defanstan sekip ceza sahası önüne yükseldi. Arda Okan Kurtulan'ın kafayla tekrar ceza sahası içerisine gönderdiği meşin yuvarlak Heliton'un müdahalesi sonucu Juan'ın önünde kaldı. Juan, altı pas içerisinde topu yakın mesafeden ağlarla buluşturdu.

GÖZ-GÖZ FARKI İKİYE ÇIKARDI

19. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Janderson, orta sahadan aldığı topu sol taraftan çizgiye inip ceza sahasına paralel gönderdi. Rhaldney, altı pas içerisinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

ABRAHAM POZİSYONDAN YARARLANAMADI

36. dakikadaki Beşiktaş atağında, Jurasek'ik sol taraftan çizgiye inip ortasında topla altı pasta buluşan Abraham'ın kafayla göndermek istediği meşin yuvarlağı Heliton, ayağıyla kornere gönderdi.

SABRA'DAN HARİKA RÖVETAŞA

Karşılaşmanın 84. dakikasında Göztepe farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortada Sabra'nın harika kafa vuruşunu Mert Günok aynı şekilde kurtardı. Genç futbolcu, dönen topu röveşata ile tamamlayarak Mert'i avladı ve maçın skorunu belirledi.

3 PUAN GÖZTEPE'NİN

Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi Göztepe, puanını 12'ye yükseltti. Ligde bir maç eksiği bulunan Beşiktaş ise altıncı hafta sonunda 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe, Eyüpspor deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
