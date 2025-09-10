Beşiktaş, Gökhan Sazdağı'nı Kadrosuna Kattı
Beşiktaş Kulübü, Kayserisporlu kanat oyuncusu Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de 30 maçta görev aldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Kayserispor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.
30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de 30 maçta forma giydi.
