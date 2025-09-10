Haberler

Beşiktaş, Gökhan Sazdağı'nı Kadrosuna Kattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü, Kayserisporlu kanat oyuncusu Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de 30 maçta görev aldı.

Beşiktaş Kulübü, Zecorner Kayserisporlu kanat oyuncusu Gökhan Sazdağı'nı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Kayserispor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de 30 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Yıllar önce hayvanat bahçesinde kafese attığı kızını bıçaklayarak öldürdü

Yıllar önce gündem olan anne, kızını bu kez öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak

24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.