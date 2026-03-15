Murat Kaytaz: "Bu zor deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Murat Kaytaz, Gençlerbirliği deplasmanında aldıkları 3 puanın mutluluğunu ifade etti. Kaytaz, takımın mücadele gücünden ve alınan önlemlerden bahsetti.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Murat Kaytaz, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Bu hafta özel olarak önlemler aldık. Takımımız ve oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Bu zor deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına maçın ardından üst solunum yolu enfeksiyonu geçirerek rahatsızlanan Sergen Yalçın'ın yerine yardımcısı Murat Kaytaz katıldı. Kaytaz, "Türkiye önemli bir değerini kaybetti. İyi bir Beşiktaşlı olan İlber Hocamızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Hocamızın bir rahatsızlığı var. Maç öncesi de otelde bayağı bir düşüş yaşadı. Serum aldı. Doktorlar iyileştirmek için, ayağa kaldırmak için mücadele ettiler. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Şu an soyunma odasında da birkaç serum bağlandı. Bayağı bir düştü. Onun için bu maçı değerlendirecek olursak, rakip 10 kişi kaldıktan sonra farklı bir oyun planı oldu. Burası zor bir deplasman, Volkan Hoca geldikten sonra daha dirençli bir takım olacağını bekliyorduk zaten. Özellikle duran toplarda en az bizim kadar etkili olan bir takım. Bu hafta özel olarak önlemler aldık. Takımımız ve oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Bu zor deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
'Öldü' denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı

"Öldü" deniyordu, ortaya çıktı! Altı parmak sorusu da yanıt buldu
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi

Sergen Yalçın Volkan Demirel'i mat etti
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
Liverpool, Galatasaray maçı öncesi son dakikada takıldı

Galatasaray maçı öncesi son dakikada felaketi yaşadılar
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var

Savaş o ülkeye sıçradı! Türkiye'nin yanı başında peş peşe saldırılar