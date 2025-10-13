Haberler

Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük izin sonrası idmanlarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü ve ısınma koşuları ile pas çalışmalarının ardından taktiksel idmanlarla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, taktiksel idmanlarla antrenmanı tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
