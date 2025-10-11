Haberler

Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarına başladı. Takım, Kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanında futbolcular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

