Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanında futbolcular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL