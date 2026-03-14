Beşiktaş kafilesi, Ankara'ya geldi
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için özel uçakla Ankara'ya geldi. Taraftarlar, takımı çiçeklerle karşıladı.
Özel uçakla Esenboğa Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.
Kafile, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması, Eryaman Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak