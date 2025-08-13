Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, genç yıldızı Can Keleş'in Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaliespor'a kiralandığını resmen açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, genç oyuncusu Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor'a geçici transfer olmuştur. Can Keleş'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

2,75 milyon euro bonservis bedeliyle Karagümrük'ten Beşiktaş'a transfer olan Can Keleş, beklentilerin altında kalınca geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Keleş, sahada yer aldığı 22 karşılaşmada toplamda 3 gol atıp 3 de asist kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden yeni transferleri ilan etti
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

Özel'den AK Parti'ye geçecek Özlem Çerçioğlu'yla ilgili çarpıcı iddia
Özgür Özel: Kemal Bey'i kırmamak için Özlem Çerçioğlu'nu aday gösterdik

CHP'de Çerçioğlu krizi! Özel'in sözleri Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

dünyada adam kayırmanın para yürütmenin en müsait alanı futbol kulüpleridir 1 liralık adama 5 lira verirsin kimse soramaz aynı adamı olmadı bu diye 1 liraya satarsın yine tık çıkmaz bu arada menejer her alışverişten yuzde 10 dünyayı götürür unutulur gider bubrakamları buyuterek te tahminler yapılabilir başkan menejer futbolcu 3 lüsü nün arasında neler döndüğünü kimse bilmez bilemez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olay iddia: İsrail, Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirecek

Netanyahu, Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek! İlk görüşme tamam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.