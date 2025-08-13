Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Beşiktaş, genç yıldızı Can Keleş'in Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaliespor'a kiralandığını resmen açıkladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, genç oyuncusu Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladığını açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor'a geçici transfer olmuştur. Can Keleş'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
2,75 milyon euro bonservis bedeliyle Karagümrük'ten Beşiktaş'a transfer olan Can Keleş, beklentilerin altında kalınca geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Keleş, sahada yer aldığı 22 karşılaşmada toplamda 3 gol atıp 3 de asist kaydetti.