Beşiktaş gemileri yaktı! Siyah-beyazlılar Denis Zakaria'ya teklif yapacak

Süper Lig'de bu sezon oldukça sıkıntılı süreçlerden geçen ve istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta gelecek sezonun adımları atılmaya başlandı. Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, Chelsea'nin Juventus'tan kiraladığı İsviçreli ön libero Denis Zakaria için sezon sonunda hamle yapmaya hazırlanıyor. 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 20 milyon euro.

Beşiktaş bu sezon başında İngiliz devi Chelsea'nin Juventus'tan kiraladığı 26 yaşındaki ön libero Denis Zakaria'yı takibe aldı. Fanatik'te yer alan habere göre, piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde olan Zakaria için Beşiktaş'ın sezon sonunda Juventus'a kiralama önerisinde bulunması bekleniyor. İngiliz devi Chelsea, satın alma opsiyonunu kullanmazsa, Beşiktaş'ın bu transfer için şansı olacak.

GELECEK SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Ara transfer döneminde kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren Beşiktaş, sezon sonu için de çalışmalarına devam ediyor. Josef de Souza'nın ayrılması, Atiba'nın sezon sonunda emekli olma durumu, Kerem Atakan Kesgin ve Necip Uysal'ın forma yarışı içinde olmaması gibi etkenleri göz önünde bulunduran yönetim, orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ HEDEF ZAKARİA

Amir Hadziahmetovic ve Salih Uçan'a ek olarak bu bölgeye yeni bir ön libero kazandırmaya karar veren idareciler, bu doğrultuda yeni hedef olarak Denis Zakaria'yı belirledi.

20 MİLYON EURO

Piyasa değeri 20 milyon Euro seviyesinde bulunan tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın sezon sonunda Juventus'a kiralama önerisinde bulunması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İngiliz devi Chelsea ise bu sezon 6 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun gol yada asisti bulunmuyor.

SATIN ALMA OPSİYONU CHELSEA'DE

Chelsea'de satın alma opsiyonu bulunan Zakaria, İsviçre Milli Takımı'yla 45 karşılaşmaya çıkıp 3 gollük performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun Kara Kartal'ın ilgisine nasıl yanıt vereceği sezon sonunda belli olacak.