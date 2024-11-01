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Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı

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Beşiktaş, yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Bundesliga ekibi Augsburg'dan kiraladığı Felix Uduokhai'nin bonservisini alacak. Sezon sonunda 5 milyon euroluk opsiyonu kullanacak olan siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili kararını verdi.

OPSİYON 5 MİLYON EURO

Sezon başında Bundesliga ekibi Augsburg'dan kiralanan ve sözleşmesinde 5 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunan Uduokhai geldiği günden beri düzenli forma giyiyor. Uduokhai başarılı performansıyla beklentileri fazlasıyla karşıladı.

BONSERVİSİ ALINACAK

Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika oyunda kaldı. Siyah-beyazlı yönetim ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Uduokhai'yi kesinlikle kadroda tutmak istiyor. Bu doğrultuda Alman futbolcunun 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar verildi.

3 YILLIK İMZA

Siyah-beyazlılar, Augsburg'a 5 milyon euroluk ödemeyi büyük olasılıkla sezon sonunda yapacak ve Uduokhai'nin bonservisi satın alınacak. Nijerya asıllı olan başarılı stoperle daha sonra en az 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak. Uduokhai ile Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşme yapılması bekleniyor.

Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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