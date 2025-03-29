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Beşiktaş, Galatasaray Maçı İçin Stada Ulaştı

Beşiktaş, Galatasaray Maçı İçin Stada Ulaştı
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maç için Tüpraş Stadyumu'na ulaştı. Takım, son hazırlıklarını Ümraniye'deki tesislerinde yaparak kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş, bugün saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Dün Ümraniye'de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde son hazırlıklarını yaparak kampa giren Beşiktaş, stadyuma doğru yola çıktı. Siyah-beyazlıları taşıyan otobüs de geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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