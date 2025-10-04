Haberler

Beşiktaş, Galatasaray ile 1-1 Beraber Kalarak Yenilmezlik Serisini 3 Maça Çıkardı

Beşiktaş, Galatasaray ile 1-1 Beraber Kalarak Yenilmezlik Serisini 3 Maça Çıkardı
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı derbi mücadelesinde 1-1 berabere kalarak son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Ligde bu akşam oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, oynadığı son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisini 3'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Siyah- beyazlılar bu sonuçla ligde oynadığı son 3 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Kartal bu süreçte Kayserispor'u 4-0, Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederken Galatasaray ile de 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, milli maç arasından sonra sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
