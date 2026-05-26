Haberler

Beşiktaş, derbiyi kazandı seride 1-0 öne geçti

Beşiktaş, derbiyi kazandı seride 1-0 öne geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 108-83 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 108-83'lük skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Beşiktaş: Anthony Brown 11, Conor Morgan 16, Devon Dotson 12, Brynton Lemar 19, Sertaç Şanlı 9, Jonah Mathews 17, Yiğit Arslan 11, Ante Zizic 8, Berk Uğurlu 5

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Galatasaray: Fabian White Jr 17, Jerome Robinson 8, James Palmer Jr 11, Freddie Gillespie, Can Korkmaz, Errick McCollum 23, Muhsin Yaşar 22, Buğrahan Tuncer 2, John Meeks, John Petrucelli

Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

1. Periyot: 29-18 (Beşiktaş lehine)

Devre: 56-41 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 88-62 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Yeni açıklama geldi! Kılıçdaroğlu'ndan manidar bayram mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'da göz dolduran Vedat Muriq'e dev talip

Beklenmedik sürpriz!
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

Ateşkesi ihlal edip operasyona başladılar
Paderborn, 7 yıl sonra Bundesliga'ya yükseldi

Bundesliga şampiyonunu yenip rakibini 30 yıl sonra küme düşürdüler
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu

Son görüntüleri bu oldu
Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı

Türkiye'ye dönecek mi deniyordu, dönmedi! Milli yıldızımız imzayı attı
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı