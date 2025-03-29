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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
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Beşiktaş ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak derbi müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bugün saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.

Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oturacak. Pskit'e AVAR'da Onur Özütoprak eşlik edecek.

İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri:

Sivasspor - Adana Demirspor: Jakob Kehlet

Samsunspor - Kasımpaşa: Luis Godinho

Trabzonspor - Göztepe: Istvan Vad

Beşiktaş - Galatasaray : Pawel Pskit

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Ergin:

Varı belli olmasın karı belli olsun kimin ne kadar kazandığına bak sen...

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