Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bugün saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.

Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oturacak. Pskit'e AVAR'da Onur Özütoprak eşlik edecek.

İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri:

Sivasspor - Adana Demirspor: Jakob Kehlet

Samsunspor - Kasımpaşa: Luis Godinho

Trabzonspor - Göztepe: Istvan Vad

Beşiktaş - Galatasaray : Pawel Pskit