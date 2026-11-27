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Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır 11 maçta 14 gol yerken, Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Alexander Nübel de görev aldığı 12 müsabakada kalesinde 14 gol gördü.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu derbi öncesinde geride kalan 12 haftada siyah-beyazlılar, kalesinde 14 gol gördü, sarı-kırmızılılar ise 16 gol yedi. Ligde söz konusu müsabakalarda Aslan 4, Kanarya da 4 maçı gol yemeden tamamladı.

Derbide gözler aynı zamanda kalecilerde olacak. Ligde 12 haftada sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır 11, Jankat Yılmaz da 1 mücadelede görev aldı. Siyah-beyazlılarda Alexander Nübel de 12 müsabakada oynadı.

Bu karşılaşmalarda Uğurcan 14 gol yerken, 4 maçta da kalesini kapadı. Nübel de kalesinde 14 gol görürken, 4 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı