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Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Öncesi Güvenlik Önlemleri Artırıldı

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Süper Ligin 29. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği derbi öncesinde Beşiktaş Tüpraş stadyumu çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. TOMA'lar konuşlandırıldı ve arama noktaları kuruldu.

(İSTANBUL) Beşiktaş- Galatasaray derbisinin oynanacağı Beşiktaş Tüpraş stadı çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. TOMA'ların konuşlandığı stad çevresinde arama noktaları oluşturuldu.

Süper ligin 29. haftasında, Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. 20.30'da başlayacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş Tüpraş stadı çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. TOMA'ların konuşlandığı stad çevresinde arama noktaları oluşturuldu.

Kaynak: ANKA / Spor
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