Haberler

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 25.haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 24-25. hafta programları açıklandı. Beşiktaş- Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. 25. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart tarihinde saat 20:00'de oynanacak.

İşte yapılan açıklama:

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 24-25. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Programlar, birbirini ilgilendiren müsabakaların aynı gün ve saatlerde oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. Grup müsabakaları ve Avrupa Kupalarında mücadele eden kulüplerimizin tur atlayacakları hesaba katılarak planlanmıştır.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Dünya yıldızından 'Onu görürsem huzur içinde ölebilirim' diyen hayranına büyük jest

"Futbol sadece futbol değildir" dedirten görüntüler
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

Annesi bile görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu

İzleyenleri duygulandıran görüntüler