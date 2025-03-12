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Süper Lig'de 29 ve 30. hafta programları açıklandı. 29. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da, 30. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi, 6 Nisan Pazar 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. hafta müsabakalarının programları açıklandı. Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarının tarihleri belli oldu.

2 DEV MAÇIN TARİHİ BELLİ OLDU

29. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Pazar 20.30'da oynanacak. 30. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi ise 6 Nisan Pazar 19.00'da oynanacak.

İşte 2 haftalık program;

Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak

Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak

Şampiyonluk düğümünü çözecek 2 derbinin tarihi belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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