Şampiyonluk düğümünü çözecek 2 derbinin tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. hafta müsabakalarının programları açıklandı. Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarının tarihleri belli oldu.

2 DEV MAÇIN TARİHİ BELLİ OLDU

29. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Pazar 20.30'da oynanacak. 30. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi ise 6 Nisan Pazar 19.00'da oynanacak.

İşte 2 haftalık program;