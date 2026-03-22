Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş GAİN, Trabzonspor'u 86-80'lik skorla mağlup ederek ligdeki 19. galibiyetine ulaştı. Maçta Beşiktaş'ın yıldızları öne çıkarken, Trabzonspor ise 7. mağlubiyetini aldı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş GAİN: Mathews 24, Dotson 6, Yiğit Arslan 8, Morgan 14, Zizic 14, Berk Uğurlu 8, Brown 10, Thomas 2, Kamagate

Trabzonspor : Reed 17, Yeboah 20, Hamm 8, Ege Arar 2, Taylor 7, Girard 6, Berk Demir 2, Dorukhan Engindeniz 2, Delgado 16, Tinkle

1. Periyot: 15-21

Devre: 36-47

3. Periyot: 63-64

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Trabzonspor'u 86-80 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 19. galibiyetini elde etti. Bordo-mavili takım ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama

Savaş uçakları yeniden havalandı! Başkentte ardı ardına patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

Fenerbahçe'ye imza atan Adem kötü günler geçiriyor
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

Fenerbahçe'ye imza atan Adem kötü günler geçiriyor
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi

Fener derbisinde olacak mı? Milyonların beklediği cevap