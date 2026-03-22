Trabzonspor: 86-80

SALON: Beşiktaş Akatlar Arena

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

BEŞİKTAŞ GAİN: Morgan 14, Yiğit Arslan 8, Zizic 14, Dotson 6, Mathews 24, Brown 10, Berk Uğurlu 8, Thomas 2, Kamagate

TRABZONSPOR: Reed 17, Yeboah 20, Hamm Jr 8, Taylor 7, Ege Arar 2, Berk Demir 2, Delgado 16, Dorukhan Engindeniz 2, Girard 6, Tinkle

1'İNCİ PERİYOT: 15-21

DEVRE: 36-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-64

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Beşiktaş GAİN, evinde konuk ettiği Trabzonspor'u 86-80 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi siyah-beyazlılarda 24 sayı üreten Jonah Mathews oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş GAİN, 19'uncu galibiyetini elde etti. Trabzonspor ise 7'nci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

