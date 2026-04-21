Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası final serisinde yarın sahaya çıkacak

Güncelleme:
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası final serisinin ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'u konuk edecek. Mücadele, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlı takım, normal sezonu lider tamamlayarak şampiyonluk hedefliyor.

Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seriyi kazanması halinde gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Tek eksik Kamagate

Beşiktaş GAİN'de Cosea JL Bourg ile oynanacak final serisi öncesinde tek eksik pivot Ismael Kamagate.

Siyah-beyazlı takımın Fransız basketbolcusunun, final serisinde sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

Normal sezonda lider Beşiktaş GAİN

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda normal sezonu B Grubu'nda ilk sırada tamamladı.

Siyah-beyazlılar, grupta oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve averajla zirvede yer aldı.

Beşiktaş, bu performansıyla doğrudan çeyrek finale adını yazdırdı.

Cosea JL Bourg normal sezonu ikinci tamamladı

Fransız ekibi, Beşiktaş GAİN'in bulunduğu B Grubu'nu ikinci sırada noktaladı.

Cosea JL Bourg, grupta siyah-beyazlılarla aynı sonuçları (13 galibiyet, 5 yenilgi) alırken averajla ikinci basamakta kaldı.

Fransız ekibi de yoluna çeyrek finalden devam etti.

İki takımın final yolu

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, çeyrek final ve yarı finalde rakiplerini geçerek finale adlarını yazdırdı.

Çeyrek finalde İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı ağırlayan Beşiktaş, maçı tek sayı farkla 77-76 kazandı ve yarı finale yükseldi. Yarı final serisinde bir diğer Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji'ni 2-0 geçen siyah-beyazlılar, ilk finalist oldu.

Beşiktaş gibi organizasyona çeyrek finalde devam eden Cosea JL Bourg, Slovenya takımı Cedevita Olimpija'yı 83-79 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı. Sonraki turda bir başka Türk takımı Türk Telekom'u seride 2-1 yenen Fransa temsilcisi, finale çıkarak Beşiktaş GAİN ile kupa mücadelesi vermeye hak kazandı.

Beşiktaş, normal sezondaki iki maçı da kazandı

Beşiktaş GAİN, normal sezonda Cosea JL Bourg ile oynadığı iki maçta da galip geldi. B Grubu'nda sahasında oynadığı ilk maçı 90-60 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmanda ise 103-99 galip geldi.

Finalde kupa için mücadele edecek Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, bu sezon üçüncü kez kozlarını paylaşacak.

İki takım arasındaki 6. randevu

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, Avrupa Kupası'nda 6. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekibin geride kalan maçlarda galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

İki takım, daha önce 2023-2024 sezonunda EuroCup yarı finalinde karşılaşmış ve Fransız ekibi Beşiktaş'a seride 2-1 üstünlük kurarak finale yükselmişti.

Avrupa'da evinde kaybetmedi

Beşiktaş GAİN, organizasyonda bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda namağlup yoluna devam ediyor.

Avrupa'da grup, çeyrek final ve yarı final olmak üzere toplam 11 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, söz konusu maçların tamamını kazandı.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde rakiplerini mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, bir maçını ise Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde mücadele etti ve söz konusu karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

Saha avantajı Beşiktaş GAİN'in

Final serisinde saha avantajı, normal sezonda grubunu lider tamamlayan siyah-beyazlı takımda olacak.

Eşleşmenin ilk maçına yarın Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi, ikinci karşılaşmasına ise 28 Nisan Salı günü Cosea JL Bourg'un sahası Ekinox Salonu ev sahipliği yapacak.

Şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maça kalması durumunda eşleşmenin kaderini belirleyecek karşılaşma, 1 Mayıs Cuma günü yine Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
