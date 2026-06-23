Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, Canberk Kuş ile yollarını ayırdı
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, 29 yaşındaki kısa forvet Canberk Kuş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, kısa forvet Canberk Kuş'a veda etti.
Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki basketbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Siyah-beyazlılar, Canberk Kuş'a emekleri için teşekkür ederken, oyuncuya sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA / Metin Arslancan