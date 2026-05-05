Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, evinde Aliağa Petkimspor'u 81-69 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 5, Morgan 12, Lemar 15, Anthony Brown 9, Dotson 9, Sertaç Şanlı 11, Thomas 11, Vitto Brown 4

Aliağa Petkimspor: Whittaker 14, Efianayi 12, Blumbergs 6, Yunus Emre Sonsırma, Floyd 7, Franke 15, Mustafa Kurtuldum 4, Troy Şav, Sajus 11, Flowers

1. Periyot: 23-21

Devre: 43-37

3. Periyot: 64-50

Beş faulle oyundan çıkan: 38.44 Sajus (Aliağa Petkimspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 81-69 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal
Trump'tan 'Çin' iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar

İran'ın en güvendiği ülkelerden! Trump'tan "Zorluk çıkarmadı" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü

Önlerine çıkana ateş açtılar, evleri kundakladılar
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncunun acı günü
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı

Akın akın o ilimize geldiler! Binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı

Otomobilde sır dolu ölüm! İntihar dendi, gerçek bambaşka çıktı