Haberler

Beşiktaş, Gabriel Paulista ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Paulista, ailevi nedenlerle Türkiye'den ayrılacak ve ülkesinde Corinthians'a katılacak.

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile yollarını ayırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gabriel Armando de Abreu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Gabriel Paulista'ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Ailevi nedenlerle siyah-beyazlı kulüpten ayrılan Paulista, ülkesinde Corinthians takımının formasını giyecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu