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Beşiktaş, Frankfurt'a Mağlup Oldu; Feyyaz Uçar'dan Destek Mesajı

Beşiktaş, Frankfurt'a Mağlup Oldu; Feyyaz Uçar'dan Destek Mesajı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybetti. Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, oyuncuların performansını övdü ve destek mesajı verdi.

BEŞİKTAŞ Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, "Skor adına kötü ama oyun olarak oyuncularımızı kutluyoruz. Ellerinden geleni yaptılar. Penaltı ve direkten dönen toplar vardı. Üzücü bir durum, şanssız bir gece. Sahadaki bütün oyuncuları kutluyoruz, onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncuların ellerinden geleni yaptığını söyleyen Feyyaz Uçar, "Skor adına kötü ama oyun olarak oyuncularımızı kutluyoruz. Ellerinden geleni yaptılar. Penaltı ve direkten dönen toplar vardı. Üzücü bir durum, şanssız bir gece. Rakip kalecinin performansının yanı sıra son vuruşlarda dikkatli olsak farklı şeyler konuşabilirdik. Sahadaki bütün oyuncuları kutluyoruz, onlarla gurur duyuyoruz" ifadelerinde bulundu.

'BUGÜN SAHADA ISLIKLANACAK, ELEŞTİRİLECEK OYUNCUMUZ YOKTU'

Her oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Uçar, "Hocamızın serzenişlerini haklı bulduk. Bugün sahada ıslıklanacak, eleştirilecek oyuncumuz yoktu. Hocamızın bu açıdan söyledikleri önemli. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Avrupa Ligi'nde mücadele ederken ligde şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Başkan ve yönetimle yaptığımız toplantıda hocaya desteğimizin ne kadar haklı olduğunu gözlemledik. Kaybedilmiş sadece 3 puanımız var. Yolumuza devam edeceğiz. Henüz ekim ayındayız, sezon başlayalı çok az oldu. Bu yolu taraftarlarımızla yürüyeceğiz. Camiamızla birlikte güzel şeyler başaracağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Eintracht Frankfurt Feyyaz Uçar Frankfurt Beşiktaş 3-sayfa Futbol Spor

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