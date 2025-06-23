Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve seride durumu 3-1 yaptı.

İKİ TAKIM YÖNETİCİLERİ ARASINDA OLAY ÇIKTI

Mücadelenin son bölümleri oynanırken her iki takımın da yöneticilerinin bulunduğu locada kavga çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olaylara müdahale etmek adına hızlı adımlarla o bölgeye doğru gittiği görüldü.

OYUN BİR SÜRE DURDU

Bu esnada oyun bir süreliğine durdu. Olayların yatışmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe yönetimini uğurladı.