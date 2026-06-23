Haberler

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü maç 25 Haziran'da Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, seride durumu 1-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin üçüncü müsabakası, 25 Haziran Perşembe günü oynanacak.

Sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit

Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehidimiz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı

Dava öncesi ateş püskürdü: Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladılar
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Lucas Torreira'dan Boca Juniors İddialarına Yanıt

Beklenen açıklamayı yaptı!

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önceki sözleri ortaya çıktı
Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay

Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay
Eski emniyet mensubunun feci ölümü

Eski emniyet mensubunun feci ölümü