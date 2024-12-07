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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Mağlup Etti

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golü 73. dakikada Chamberlain kaydetti, Gedson Fernandes ise 90+6'da kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Saint-Maximin'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta Dzeko, penaltı noktası gerisinde Emirhan Topçu'yu geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada sol kanatta topla buluşan Chamberlain'in yerden içeri çevirdiği top direkt kaleye yöneldi ve uzak köşeden ağlara gitti. 1-0

89. dakikada sağ taraftan İrfan Can Kahveci'nin yaptığı ortada Cenk Tosun'un indirdiği topa ceza sahası sağ çaprazdan Tadic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

90+5. dakikada Oğuz Aydın'ın sol taraftan ortasında altıpas üzerinde En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

90+6. dakikada Fenerbahçe'nin atak yaparken arka alanda bıraktığı boşluğu iyi değerlendiren Muçi, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Livakovic'in kurtarışı sonrası meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

90+6. dakikada Szymanski, topla birlikte çıkarken Gedson Fernandes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen, ikinci sarı karttan Gedson Fernandes'i oyun dışına gönderdi.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Candaş Elbil

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Zaynutdinov dk. 70), Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan (Chamberlain dk. 70), Rashica (Ndour dk. 78), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Muçi dk. 90+1), Immobile (Semih Kılıçsoy dk. 78)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Joao Mario, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Serdar Topraktepe

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Osayi-Samuel dk. 82), Samet Akaydin, Djiku, Kostic (İrfan Can Kahveci dk. 82), Fred (Cenk Tosun dk. 82), Amrabat, Oğuz Aydın, Tadic, Saint-Maximin (Szymanski dk. 67), Dzeko (En-Nesyri dk. 67)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Becao

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gol: Chamberlain (dk. 73) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Gedson Fernandes (dk. 90+6) (Beşiktaş)

Sarı kart: Djiku (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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