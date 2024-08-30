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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin rakipleri;

  • Slavia Prag
  • Manchester United
  • Lyon
  • AZ
  • Union SG
  • Midtjylland
  • Athletic Bilbao
  • Twente

Galatasaray'ın rakipleri;

  • Tottenham
  • Ajax
  • PAOK
  • AZ Alkmaar
  • D. Kiev
  • Malmö
  • Elfsborg
  • RFS

Beşiktaş'ın rakipleri;

  • Eintracht Frankfurt
  • Ajax
  • Maccabi Tel Aviv
  • Lyon
  • Malmö
  • Bodo/Glimt
  • Athletic Bilbao
  • Twente

1. Torba; Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag.

2. Torba; Fenerbahçe, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş.

3. Torba; Galatasaray, Karabağ, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö.

4. Torba; Beşiktaş, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, FCSB, RFS, Elfsborg.

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.

36 TAKIM KATILACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.

İLK 8 TUR ATLAYACAK

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN TORBALARI

Temsilcilerimiz Fenerbahçe kuraya 2, Galatasaray 3 ve Beşiktaş'ta 4'ncü torbadan katıldı.

AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (18)

Emir Güler:

BU SENE TÜRK TAKIMLARI BİTİK 1 TIK BJK BİRAZ İYİ

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ÖMER DAK:

Fenerbahce garanti cikar bu gruptan

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Murat DEMİR:

En zor kura yine Fenerbahçe de

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22
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MEMOLLİ null:

GS liyim. Jimnastik ilk 8 diğer iki teneke olay off??

13
27
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Mustafa Aydogan:

Şu kurayı anlamak için bir saattir uğraşıyorum yaw. Başarılar Beşiktaş’ım. Norveç deplasmanında görüşürüz :*

18
7
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ZİYA BAŞKAN:

Türk takımları yenerlerse kazanırlar ??

6
13
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Bandorma:

Fener Avrupa da basarılı oldugu icin 2.torbadan girmiş olmalı..Çıkar gibi görünüyor… Be?iktaş ise formda olduğu için kesin çıkar… Gs belirsiz…

15
3
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Perwer:

Bu nasıl haber? Galatasaray’ın grubunda kiler Beşiktaş’ın grubunda da var, tam tersi de var. Statü mi değişmiş yoksa bu nedir?

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Savas Ozturk:

En zoru beşiktaşa gelmiş geçmiş olsun Beşiktaş

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2
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murat berkün:

En zor Grub Fenerbahçenin diyorlar ,yine Ateşe atıyorlar Türk futbol takımlarını.Bütün Türk Takımlarına Avrupa’da başarılar diliyorum.Başakşehir de iyi ,savaşkan St.Patriks Dublini saf dışı bıraktılar

1
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