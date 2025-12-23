Beşiktaş Kadıköy'e geldi
Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere stadyuma geldi. Takım, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, stadyuma geldi.
Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Beşiktaş, saat 20.30'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket eden takım otobüsü, stadyuma ulaştı. Siyah-beyazlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor