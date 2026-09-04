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Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Ümit Akdağ da takımla ilk antrenmanına çıktı. Siyah-beyazlılar, saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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