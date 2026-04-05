Haberler

Sergen Yalçın değişiklik yapmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye, milli aradan önce Kasımpaşa'ya karşı kazandığı maçı oynayan 11'i ile çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın değişiklik yapmadı. Beşiktaş'ta 5 futbolcu ilk Fenerbahçe derbisini yaşayacakken, taraftarlar da Kadıköy'de takımlarını desteklemek için hazır bulundu.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı:

"Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh."

Emirhan Topçu geri döndü

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan olan Emirhan Topçu, sarı-lacivertlilere karşı mücadeleye yedek başlıyor. Emirhan, son olarak ligin 23. haftasında Dolmabahçe'de 4-0 kazanılan Göztepe maçında görev almıştı.

25 yaşındaki futbolcu, ligde Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa müsabakalarında forma giyemedi.

5 futbolcunun ilk Fenerbahçe derbisi

Beşiktaş'ta 5 futbolcu ilk Fenerbahçe derbisi heyecanını yaşıyor. Karşılaşmaya 11'de başlayan Murillo, Agbadou, Asllani, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh sarı-lacivertlilere karşı ilk kez mücadele ediyor. Ayrıca yedek kulübesinde yer alan file bekçisi Vasquez ile Jota Silva da süre almaları halinde yine bu heyecana ortak olacaklar.

Beşiktaş taraftarı takımını yalnız bırakmadı

Beşiktaş taraftarı da takımını desteklemek için Kadıköy'deki yerini aldı. Yaklaşık 2 bin 100 taraftar deplasman tribününde kendilerine ayıran yeri tamamen doldurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

