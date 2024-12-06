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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde Serdar Topraktepe ile sahaya çıkacak

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde Serdar Topraktepe ile sahaya çıkacak
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Beşiktaş, 7 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı derbide teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile sahada olacak. Topraktepe, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ın başında 11. maçına çıkacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör değişimlerinin ardından geçtiğimiz sezondan bu yana 3. kez takımın emanet edildiği Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlıların başında yer alacak. Söz konusu müsabakayla birlikte Topraktepe, sarı-lacivertlilere karşı 2. kez derbi heyecanı yaşayacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından bir kez daha takımın emanet edildiği Serdar Topraktepe, bu maçta teknik patron olarak kulübede bulunacak.

11. maçına çıkacak

Siyah-beyazlıların 2023-2024 sezonunda teknik direktörler Rıza Çalımbay ile Fernando Santos ve bu sezon da Giovanni van Bronckhorst'la yol ayrımına gitmesiyle 3. kez vekaleten teknik direktörlük görevine getirilen Topraktepe, 10 karşılaşmada takımın başında yer aldı.

Topraktepe idaresindeki Beşiktaş, bu müsabakalarda 4 galibiyet alırken, 3'er kez de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Atılan 18 gole karşın, ağlarda görülen gol sayısı da 14 oldu.

48 yaşındaki antrenör, aynı zamanda geçtiğimiz sezonun 34. haftasındaki Fenerbahçe maçında da teknik sorumluydu. Bu mücadeleyi ev sahibi sarı-lacivertliler, 2-1 kazandı.

Serdar Topraktepe'nin, Beşiktaş'ın başında çıktığı maçlar şöyle:

2023-2024

Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 2

Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 3

Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 4

Beşiktaş: 2 - MKE Ankaragücü: 0

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

Beşiktaş: 3 - Çaykur Rizespor: 2

Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 1

Beşiktaş: 2 - Hatayspor: 2

Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 1

2024-2025

Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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