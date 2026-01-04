Haberler

Beşiktaş Fenerbahçe derbisine tribün olayları nedeniyle ara verildi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında, küfürlü tezahüratlar nedeniyle hakemler soyunma odasına gitmek zorunda kaldı. Maç, 15 dakikalık bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta küfürlü tezahürat nedeniyle 3 kez anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Derbi 15 dakikalık ara sonrası kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi müsabakasına tribün olayları nedeniyle ara verildi. Mücadelede ev sahibi siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratları sonrası hakem Emin Moğulkoç, kenara işaret ederek anons yapılmasını istedi. Bu durum maçta devam ederken, yapılan 3. anons sonrası karşılaşmanın bitimine 4 dakika 53 saniye kala hakemler Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör soyunma odasına gitti.

Salonda küfürlü tezahürat yapılmaması ve bir sonraki derbinin seyircisiz oynanacağı hatırlatılarak anons yapıldı.

Daha sonra iki takımın oyuncuları ısınmak için parkeye geldi. Hakemlerin dönmesi sonrası derbi 15 dakikalık gecikmeyle kaldığı yerden devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
